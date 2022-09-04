شاهد.. أمير الجوف يدشّن خدمة "التواصل مع المواطنين بالصوت والصورة"

واستمع الأمير عبر الاتصال المرئي لمجموعة من المواطنين والمواطنات من محافظة القريات، ووجّه بمتابعة طلباتهم واتخاذ اللازم حيالها، وأكّد خلال التدشين أن هذه الخدمة التي تُنفّذ إلكترونياً عبر تقنية متطورة ما هي إلا استمرار نحو الاستفادة من التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المواطن في موقعه، في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، بفضل الرعاية والاهتمام، وامتداداً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق رضا المستفيدين وتقديم كل ما يسهم في تسهيل خدمتهم من خلال أحدث التقنيات.