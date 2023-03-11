"البنيان": يوم العَلَم يؤكِّد اهتمام القيادة برمزيّته ودلالاته الوطنية المهمة

ونوّه وزير التعليم إلى مضامين الأمر الملكي الكريم باعتبار 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم، باسم: "يوم العَلَم"؛ مبينًا أن إقرار هذا اليوم يأتي تجسيدًا لما توليه القيادة من اهتمام برمزيته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، وبوصفه عنصرًا رئيسًا في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ 300 عام من رحلة التطوير والبناء.