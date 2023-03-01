"الحج" تُدَرّب قائدي مجموعات الحجاج من بلادهم قبل انطلاق موسم 2023

ويأتي البرنامج برعاية وحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على هامش زيارة رسمية يقوم بها لمملكة ماليزيا في وفد مكون من عدة جهات حكومية ومن ممثلي القطاع الخاص في السعودية، وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ حيث تهتم الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تقام خارج المملكة، بتدريب قائدي مجموعات الحجاج من بلد الحاج، ويقدّمها "مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن" بالتعاون مع شركة حجاج جنوب شرق آسيا "مشارق"، وسيتبعها العديد من الدورات في عدد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تأهيل قائدي مجموعات الحجاج في بلادهم قبل بدء موسم الحج للعام الجاري 1444هـ- 2023.