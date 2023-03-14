"الصحة": أكثر من ربع مليون عملية جراحية خلال عام2022م

وأوضحت الوزارة أنها قدمت للمستفيدين عديداً من خدمات الرعاية الصحية، وتمثلت في إجراء 49662 عملية في منطقة الرياض، 8765 في منطقة تبوك، 13866 في محافظة الطائف، 5543 في محافظة القريات، 2631 في محافظة القنفذة، 22157 في منطقة القصيم، 7106 في منطقة الحدود الشمالية، 10146 في منطقة نجران، 16196 في منطقة مكة المكرّمة، 17853 في منطقة المدينة المنوّرة، 19919 في منطقة جازان، 18594 في محافظة جدة ،10162 في منطقة حائل، 6935 في محافظة حفر الباطن، 20184 في المنطقة الشرقية، 7616 في محافظة بيشة، 8771 في منطقة الباحة، 24428 في منطقة عسير، 5937 في منطقة الجوف، و13669 في محافظة الأحساء.