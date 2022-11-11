تفوق في الـ5 أبعاد.. جائزة عالمية لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

حقق مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف المركز الثالث عالميًا في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات الـ45 الذي أُقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر برنامج جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) أحد البرامج المعترف بها عالمياً لتكريم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية؛ حيث تُمنح هذه الجائزة للمستشفيات التي تفوقت في الخمسة أبعاد؛ وهي تقديم الرعاية الصحية: جودة الخدمة الصحية، وتجربة المريض، والنتائج السريرية والمساواة الصحية، وكفاءة التكلفة، ورفاهية القوى العاملة.
يذكر أن الجائزة قد تسلمها مدير المجمع مبارك اليامي، خلال استضافة هيئة الصحة بدبي المؤتمر العالمي الخامس والأربعين للمستشفيات IHF في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2022 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض (DWTC).