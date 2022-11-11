تفوق في الـ5 أبعاد.. جائزة عالمية لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

ويعتبر برنامج جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) أحد البرامج المعترف بها عالمياً لتكريم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية؛ حيث تُمنح هذه الجائزة للمستشفيات التي تفوقت في الخمسة أبعاد؛ وهي تقديم الرعاية الصحية: جودة الخدمة الصحية، وتجربة المريض، والنتائج السريرية والمساواة الصحية، وكفاءة التكلفة، ورفاهية القوى العاملة.