اليوم.. انطلاقة ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن 2022

انطلقت اليوم سباقات الماراثون للركابة البشريين لمسافة 5كم، بواقع 4 أشواط ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، وحضرت فيها الندية والحماس.
وفاز بالمركز الأول في أول الأشواط الهجان نايف سليم الجهني بالمطية "جوري" لـسفر سالم العتيبي، لسباق الماراثون- حيل وثنايا، كما انتزع أفضل توقيت 8:51.930 على مستوى الأشواط.
فيما فاز الهجان سالم علي القحطاني بالمطية "مخباط" لـفرج عايض القحطاني، بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني لسباق الماراثون– زمول وثنايا، بتوقيت 9:00.589، وجاء الهجان عيد بن جبرين الجهني بالمطية "الحره" لـعبدالله دخيل الله الجهني ثالثًا في المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث لسباق الماراثون- حيل وثنايا، بتوقيت 9:10.816، ورابعًا الهجان محمد غنام الربيعي بالمطية "جودان" لـعباصي مفلح الربيعي حقق المركز الأول في الشوط الصباحي الرابع لسباق الماراثون- زمول وثنايا، بتوقيت 9:16.355.
ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على تعزيز هذه الرياضة للركابة البشريين وتشجيعهم ودعمهم بالجوائز الكبرى، وتُعد سباقات "الماراثون" للهجن إحدى الرياضات العربية الأصيلة التي مارسها العرب قديمًا، وتوارثتها الأجيال على مر العصور والأزمان.
من جهته عبّر عدد من الهجانة السعوديين وهم: هادي علي الربيعي ومحمد غنام وصالح الربيعي وعبدالله عيد الحويطي، عن فرحتهم الغامرة بالمشاركة كركابة بشريين شاكرين للقيادة الرشيدة اهتمامها ودعمها اللا محدود لحفظ الموروث جيلًا بعد جيل، ومتابعة الاتحاد السعودي للهجن في تشجيعهم وتقديم التسهيلات والجوائز كان له الأثر البالغ على حرصهم للمشاركة، كاشفين أن ركوب الهجن من أميز الرياضات وأقربها للنفس، وهي تعلم على الشجاعة والفروسية والصبر والكفاح.