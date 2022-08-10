اليوم.. انطلاقة ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن 2022

من جهته عبّر عدد من الهجانة السعوديين وهم: هادي علي الربيعي ومحمد غنام وصالح الربيعي وعبدالله عيد الحويطي، عن فرحتهم الغامرة بالمشاركة كركابة بشريين شاكرين للقيادة الرشيدة اهتمامها ودعمها اللا محدود لحفظ الموروث جيلًا بعد جيل، ومتابعة الاتحاد السعودي للهجن في تشجيعهم وتقديم التسهيلات والجوائز كان له الأثر البالغ على حرصهم للمشاركة، كاشفين أن ركوب الهجن من أميز الرياضات وأقربها للنفس، وهي تعلم على الشجاعة والفروسية والصبر والكفاح.