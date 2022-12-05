"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على الشرقية والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على الأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والقصيم؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين تتكوَّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كذلك مرتفعات مكة المكرّمة وعسير.