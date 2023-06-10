محليات

شرطة جدة تطيح بمقيمَين يمنيَّين لترويجهما الحشيش

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما لجهة الاختصاص
شرطة جدة تطيح بمقيمَين يمنيَّين لترويجهما الحشيش
واس
واس

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسية اليمنية؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة جدة
الحشيش

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