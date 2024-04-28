المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة مريض توقف قلبه مرتين بعد تعرُّضه لعدة جلطات ضخمة في الرئة

المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة مريض توقف قلبه مرتين بعد تعرُّضه لعدة جلطات ضخمة في الرئة
تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد ومستشفى خيبر العام، عضوَي تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنقاذ حياة مريضٍ في العقد الثامن من العمر توقف قلبه مرتين بعد تعرُّضه لعدة جلطات ضخمة في الرئة.
وفي التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن طوارئ مستشفى خيبر العام استقبل المريض وهو يعاني هبوطاً حاداً بالدورة الدموية؛ ما أدّى إلى توقف القلب مرتين، لكن بفضل الله ثم جهود الكوادر الطبية تمّ عمل دورتَيْن للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى استعاد النبض والأوكسجين.
وبيّن التجمُّع الصحي بأنه تمّت إحالة المريض إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، ومباشرة الحالة من أطباء الأمراض الصدرية، وبعد عمل الأشعة المقطعية تبيَّن وجود تجلطات ضخمة في شرايين الرئة؛ ليتم تحويل المريض بعدها إلى قسم الأشعة التداخلية.
وأضاف التجمُّع بأنه على الفور باشر فريق الأشعة التداخلية الحالة في جناح القسطرة، حيث تمّ سحب الجلطات من شرايين الصدر عبر القسطرة بنجاح خلال 50 دقيقة، ثم نُقل المريض للعناية المركزة ومكث أياماً عدة، وتماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو في صحة جيدة.