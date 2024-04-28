المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة مريض توقف قلبه مرتين بعد تعرُّضه لعدة جلطات ضخمة في الرئة

وفي التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن طوارئ مستشفى خيبر العام استقبل المريض وهو يعاني هبوطاً حاداً بالدورة الدموية؛ ما أدّى إلى توقف القلب مرتين، لكن بفضل الله ثم جهود الكوادر الطبية تمّ عمل دورتَيْن للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى استعاد النبض والأوكسجين.