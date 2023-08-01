"اتصال" و"EUMENA" توقعان مذكرة تفاهم في الرياض

وُقِعت، اليوم، في العاصمة الرياض مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية "اتصال لحلول الاعلام" ونظيرتها البريطانية "EUMENA" المتخصصتين في صناعة الحلول الاتصالية والفعاليات والمؤتمرات النوعية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الشركات الأجنبية على توسعها في السوق السعودي الذي يعد أحد أكبر أسواق المنطقة في صناعة الفعاليات.
وتنص الاتفاقية على تعاون الشركتين لإطلاق فعالية خاصة تحت مسمى "ميتاجيت" خلال الربع الأول من عام 2024 بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، والتي ستكون واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة في عالم الميتافيرس، إذ يقدر وصول مستخدمي هذه التقنية حتى عام 2030 بأكثر من 5 مليار مستخدم.
وستعلن الشركتان لاحقًا عن الفعاليات المصاحبة التي ستشهد إطلاق تجارب نوعية في عوالم هذه التقنية المستقبلية، كما سيتم الإعلان تباعًا عن أهم الشركاء والشراكات والرعاة لهذه الفعالية النوعية.
كما تعتزم الشركتان توقيع عدد من الاتفاقيات لصناعة وتنظيم عدد من الفعاليات المستقبلية النوعية.
تجدر الإشارة إلى أن "اتصال لحلول الاعلام" كانت قد انطلقت رسميًا منتصف العام 2018 من خلال العمل مع وزارة العدل في حفل إطلاق الوزارة للتحول الرقمي.
كما عملت شركة "EUMENA" على تنفيذ عدد من الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط.