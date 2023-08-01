"اتصال" و"EUMENA" توقعان مذكرة تفاهم في الرياض

وُقِعت، اليوم، في العاصمة الرياض مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية "اتصال لحلول الاعلام" ونظيرتها البريطانية "EUMENA" المتخصصتين في صناعة الحلول الاتصالية والفعاليات والمؤتمرات النوعية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الشركات الأجنبية على توسعها في السوق السعودي الذي يعد أحد أكبر أسواق المنطقة في صناعة الفعاليات.