دعم القيادة يصل بالسعوديات إلى مناصب محلية وعالمية رفيعة.. "بلخي" نموذجًا

إصلاحات تاريخية قامت بها السعودية في مجال حقوق المرأة خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بهدف تعزيز وحماية حق المرأة في التمثيل المتساوي في قوانين صنع القرار.
وأظهرت هذه الإصلاحات إرادة سياسية تستجيب لكل ما يحمي حقوق المرأة، كما مكنت المرأة من الوصول لمناصب قيادية محلية وعالمية في عدد من المنظمات والمؤسسات.
وعملت السعودية خلال السنوات الأخيرة على تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، منها قانون وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية.
وإضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق البرنامج الوطني لإعداد القيادات الإدارية وتطويرها، وذلك ضمن مبادرات معهد الإدارة العامة؛ لتمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية من خلال برامج بناء القدرات القيادية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "تمكين المرأة"؛ وذلك لزيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في كل من القطاعَين العام والخاص، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال شغل المرأة للمناصب القيادية الهيكلية العليا.
- الدكتورة أميمة بنت منور البدري رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان.
- نائبة الرئيس للجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان الأستاذة فوزية باصهي.
- الدكتورة هيلة بنت عبدالله الخلف والأستاذة رشا بنت محمد البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الدكتورة فاطمة التويجري لمنصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
- الدكتورة ليلى القاسم لمنصب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي.
- منيرة الرشيد نائبًا لرئيس المكاتب الإقليمية العالمية لتبادل المعلومات في منظمة الجمارك العالمية.
- الدكتورة أفنان عبدالله الشعيبي مرشحة المملكة العربية السعودية لتكون مديرة تنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي وعضو مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
- الأكاديمية السعودية شهد وجيه منشي أول امرأة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدث الرسمي في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة.