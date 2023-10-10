دعم القيادة يصل بالسعوديات إلى مناصب محلية وعالمية رفيعة.. "بلخي" نموذجًا

وعملت السعودية خلال السنوات الأخيرة على تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، منها قانون وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية.