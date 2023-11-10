"إغاثي الملك سلمان" يقدم 25.000 ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المشروع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 حقيبة شتوية في منطقة كوهستان بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.750 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023/ 2024م.
جاء ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.