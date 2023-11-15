هيئة المسرح والفنون الأدائية تُنظم عرض "الغابة" ضمن فعالية "العروض الأرجنتينية" بالرياض

وأقامت هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتزامن مع العرض معرضاً تعريفياً مصاحباً، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت قديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.