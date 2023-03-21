استعدادًا لرمضان.. شؤون الحرمين تُجَهّز مكبرية المسجد الحرام بأحدث التقنيات

وأكد أنه تم تسخير أحدث الوسائل التقنية لها؛ حيث إنها تُدار وفق عمل مؤسسي منظم شرعيًّا وهندسيًّا فائق الدقة، كما أنه يتم تجهيزها للصلوات في وقت قياسي وفق أحدث الإمكانات البشرية والآلية.