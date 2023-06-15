اختتام برنامج بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة بمجال الأمن السيبراني

واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أسابيع أكثر من 100 مشارك من أصحاب أعضاء النيابة العامة، وتضمن التركيز على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.