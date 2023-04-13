"من الوصول إلى الحصول".. "السديس" يعلن جاهزية الحرم المكي للجمعة الرابعة من رمضان

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جاهزية الرئاسة التشغيلية لرابع جمعة من شهر رمضان المبارك، وفق السيناريوهات والخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدّت بشكل كامل بالقوى البشرية لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، ونجحت في تحقيق الأهداف المرسومة التي تتعلّق بانسيابية حركة المصلين وعدم وجود كتل بشرية تعيق الحركة على الأبواب الرئيسية وفي المطاف في المسارات الخارجية لساحات الحرم؛ لضمان عدم حدوث أي اختناقات وحدوث انسيابية كبيرة لتدفّق الحشود من جميع الأبواب وتخفيف الازدحام في الطوابق السفلية في المسجد الحرام لخدمة الأعداد المليونية من القاصدين والمعتمرين والمصلين للجمعة الرابعة من رمضان التي توقّعت التقارير أن تصل أعدادها لأكثر من مليوني مصلٍّ.