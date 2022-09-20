"شؤون الحرمين" تُوَقّع مذكرة تفاهم لرفع كفاءة العاملين في إدارة التشغيل والصيانة

وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة ومستوى تأهيل العاملين في مجال إدارة التشغيل والصيانة والمرافق والشؤون الفنية لفريق القطاع الهندسي بالرئاسة من خلال إقامة الدورات التدريبية التخصصية، ونقل ونشر المعرفة في مجال التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين المختصين بالقطاع، ووضع واعتماد آلية لربط مديري الإدارات في قطاع التشغيل والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة، من خلال قنوات التطوير المهني والمعرفي على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية المقامة في المملكة وخارجها.