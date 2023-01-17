طريف تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 3 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 31 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان وشرورة 31 درجة مئوية، نجران 30 مئوية، والقنفذة 29 درجة، وجدة ووادي الدواسر 28 درجة، ومكة المكرّمة وبيشة 27 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ3 درجات مئوية، تليها عرعر والقريات 4 مئوية، تبوك 5 مئوية.
وسجّلت الرياض والدمام وبريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والقريات والخرج أعلى رطوبة 100%.