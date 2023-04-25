ما الذي جعل الأشهر العربية لا تتواءم مع فصولها؟.. الزعاق يجيب

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن فصول السنة لدى العرب تمثلت بالشتاء والصيف، وارتبطت شهورهم بمواسمهم بين رمضان من رمض الأرض، وشوال لأن الناقة تشول بذيلها، وربيع الأول والآخر "الربيع"، وجمادى الأولى والآخرة "الشتاء".