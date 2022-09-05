انطلاق اختبارات "مهاراتي" لقياس المهارات المكتسبة لدى طلبة التعليم العام

انطلقت أمس الأحد، اختبارات "مهاراتي"؛ لقياس المهارات المكتسبة لدى طلبة التعليم العام من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي (السنة المشتركة)، في المواد الأساسية: اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية؛ وذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهاراتهم، وتشخيص وتحليل جوانب الضعف والقوة لديهم، وصولًا إلى توفير البيانات اللازمة في دعم اتخاذ القرار، على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.
وطُبِّق الاختبار على طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في مادتيْ "لغتي" و"الرياضيات"؛ بهدف قياس ما تعلمه الطلبة في الصف السابق من رحلتهم الدراسية.
ويستمر أداء اختبارات "مهاراتي" على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس، من خلال الدخول على الاختبار الإلكتروني حضوريًّا في مدارس التعليم العام، ومع إتاحة الاختبار كذلك لمدة 24 ساعة عبر الرابط المباشر لمنصة اختبار، ليتسنى أداؤه من قِبَل الطلبة الذين تَعَذر عليهم الدخول للاختبار في الموعد المحدد.