انطلاق اختبارات "مهاراتي" لقياس المهارات المكتسبة لدى طلبة التعليم العام

انطلقت أمس الأحد، اختبارات "مهاراتي"؛ لقياس المهارات المكتسبة لدى طلبة التعليم العام من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي (السنة المشتركة)، في المواد الأساسية: اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية؛ وذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهاراتهم، وتشخيص وتحليل جوانب الضعف والقوة لديهم، وصولًا إلى توفير البيانات اللازمة في دعم اتخاذ القرار، على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.