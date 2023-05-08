مركز الملك سلمان للإغاثة: سنتأكد من سلامة منسوبي المركز الذين سيعملون في السودان

قال مركز الملك سلمان للإغاثة إننا سنتأكد من سلامة منسوبي المركز الذين سيعملون في السودان، وأضاف: توجد خطة لدعم القطاع الصحي في الخرطوم، ونتعاون مع منظمات محلية في السودان لتنظيم وصول المساعدات.
وأشار مركز الملك سلمان للإغاثة أننا نتوقع إطلاق الجسر الجوي للسودان غدًا، وننتظر بعض الإجراءات، وأن منتسبين للمركز سيشرفون على توزيع المساعدات في السودان، ويتم الإعداد لتسيير جسر جوي وآخر بحري إلى السودان.
وأكد المركز أننا ندعو المتبرعين ورجال الأعمال للمساهمة في تخفيف معاناة السودانيين، 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني.