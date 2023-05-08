مركز الملك سلمان للإغاثة: سنتأكد من سلامة منسوبي المركز الذين سيعملون في السودان

قال مركز الملك سلمان للإغاثة إننا سنتأكد من سلامة منسوبي المركز الذين سيعملون في السودان، وأضاف: توجد خطة لدعم القطاع الصحي في الخرطوم، ونتعاون مع منظمات محلية في السودان لتنظيم وصول المساعدات.