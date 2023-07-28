"الصقور السعودي" يستحدث 6 أشواط جديدة في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز

وأوضح أن منافسات أشواط المزاد ستكون لكل فئة على حدة، لافتًا إلى أن نادي الصقور السعودي يهدف من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلى تعزيز الصقارة، والحفاظ عليها بوصفها إرثًا وطنيًّا وثقافيًّا، وخلق فرص تجارية جديدة، وتوفير نخبة سلالات الصقور للصقارين في المنطقة.