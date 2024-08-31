"القيادة" تهنّئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس "صادير جباروف" رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.