"القيادة" تهنّئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس "صادير جباروف" رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدّى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لرئيس الجمهورية القيرغيزية.
وعبّر سموّ ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.