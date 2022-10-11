نادي الإبل ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر يوقعان مذكرة تفاهم

واتفق النادي والمركز على أن الغرض من المذكرة جاء تعزيزًا للتعاون والتنسيق بين الطرفين، لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين نادي الإبل من تحقيق بيئة مستدامة في الصياهد وأماكن ملّاك الإبل من خلال تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"، والتشارك في نشر المعرفة والتوعية في تنمية الغطاء النباتي عبر إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزز الاستدامة البيئية. واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما للعمل على التوعية في مجال المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته في المواقع التابعة لنادي الإبل، بحيث تشمل المذكرة مجالات التعاون الخاصة بدراسات الغطاء النباتي الطبيعي الرعوي والأنواع والمجتمعات النباتية الأخرى، وتقييم استخدامات الأراضي وفقًا للمنهجية والعناصر التي يحددها المركز، واستخدام الأشجار والنباتات المحلية بحسب طبيعة المواقع التابعة.