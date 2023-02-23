33 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 33 مئوية، وشرورة 32 مئوية، والقنفذة وبريدة وجازان ونجران ووادي الدواسر والأحساء والخرج 31 درجة، وكل من المدينة المنورة والرياض وبيشة والدهناء 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 مئوية، تليها القريات 7 مئوية، وأبها وعرعر 8 مئوية، والباحة 9 درجات، وتبوك 10 مئوية، وكل من حائل ونجران والصمان والطائف والعلا وحفر الباطن 11 مئوية.
وسجلت الطائف وجدة والدمام وأبها وجازان وينبع والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.