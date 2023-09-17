"شؤون الأسرة" تعدد فوائد زيارة الأسرة للأماكن الترفيهية

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن حرص الأسرة على زيارة الأماكن الترفيهية يُسهم في تخفيف ضغوط الحياة اليومية عن أفرادها، وتعزيز اللحظات الأسرية مما يمنح مزيدًا من الترابط.