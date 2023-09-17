"شؤون الأسرة" تعدد فوائد زيارة الأسرة للأماكن الترفيهية

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن حرص الأسرة على زيارة الأماكن الترفيهية يُسهم في تخفيف ضغوط الحياة اليومية عن أفرادها، وتعزيز اللحظات الأسرية مما يمنح مزيدًا من الترابط.
وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه في موقع "إكس": إن 61.88% نسبة زيارة فئة الشباب للأماكن الثقافية والترفيهية لفئة 15 - 19 سنة في عام 2018، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف: من فوائد الترويح عن النفس لأفراد الأسرة: زيادة الترابط وتحسين العلاقات الاجتماعية، وتعزيز اللياقة والنشاط البدني، وتحسين القدرة على التعلم واكتساب المعرفة، ورفع مستوى جودة الحياة.