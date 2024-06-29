رياح وغبار وأمطار وحرارة عالية.. تعرَّف على تفاصيل أجواء السبت بمناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.