"الجبير" يلتقي وزير خارجية نيكاراغوا ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.