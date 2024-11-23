حملة "وعيّك أمانك" توعي النساء في بيئة العمل بأهمية الحقوق المهنية

أطلقت طالبات كلية الإعلام والاتصال في جامعة جدة حملة إعلامية تحت عنوان “وعيّك أمانك”، تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة في بيئة العمل وحمايتها من التحرش.
وتستهدف الحملة التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستقرام في حساب amanak_uj، لتسليط الضوء على القيم الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، بما في ذلك التوعية حول القوانين المتعلقة إجازات الامومه العدالة في الأجر. كما تتضمن الحملة سلسلة من المنشورات التوعوية،والاستطلاعات التي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال المرأة.
وقالت الطالبة شهد سراج الزهراني، إحدى المشاركات في الحملة: “تهدف حملتنا إلى تحفيز النساء على معرفة حقوقهن في بيئة العمل وحثهن على المطالبة بهذه الحقوق بثقة، لنحقق مجتمعاً أكثر توازناً وعدلاً”.
يذكر أن حملة “وعيّك أمانك” كانت نتيجة لمادة الحملات الإعلامية في كلية الإعلام والاتصال في جامعة جدة، وهي تندرج ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز دور الطالبات في المجتمعات المحلية من خلال مشاريع تسهم في رفع الوعي وتغيير المفاهيم السائدة حول قضايا اجتماعية هامة.
تستمر الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #وعيّك_أمانك، مع دعوة مفتوحة لجميع النساء لمشاركة تجاربهن المهنية والنضال من أجل بيئة عمل أكثر تكافؤًا.