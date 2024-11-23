حملة "وعيّك أمانك" توعي النساء في بيئة العمل بأهمية الحقوق المهنية

أطلقت طالبات كلية الإعلام والاتصال في جامعة جدة حملة إعلامية تحت عنوان “وعيّك أمانك”، تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة في بيئة العمل وحمايتها من التحرش.

وتستهدف الحملة التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستقرام في حساب amanak_uj، لتسليط الضوء على القيم الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، بما في ذلك التوعية حول القوانين المتعلقة إجازات الامومه العدالة في الأجر. كما تتضمن الحملة سلسلة من المنشورات التوعوية،والاستطلاعات التي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال المرأة.

وقالت الطالبة شهد سراج الزهراني، إحدى المشاركات في الحملة: “تهدف حملتنا إلى تحفيز النساء على معرفة حقوقهن في بيئة العمل وحثهن على المطالبة بهذه الحقوق بثقة، لنحقق مجتمعاً أكثر توازناً وعدلاً”.