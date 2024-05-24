السعودية تواصل التفوق على نفسها.. "طريق مكة" وعطاء مستمر في ماليزيا

تخطت المملكة حدود ما قدّمته من خدماتٍ لضيوف الرحمن طوال العقود الماضية خلال وجودهم في المدن المقدّسة، وقرّرت أن تمدّد خدماتها إلى بلدانهم، ومنذ مغادرتهم لها حتى عودتهم إليها، بحثاً عمّا يُشعر الحاج بالراحة والسهولة والاطمئنان.