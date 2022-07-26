ميناء جدة يُودّع آخر دفعة من الحجاج بعد أداء مناسكهم

كما ودَّع ميناء جدة الإسلامي حجاج بيت الله الحرام بالهدايا التذكارية عبر خمس رحلات بإجمالي 5.701 حاج، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات المغادرة عبر صالات الميناء المُزودة بأفضل الخدمات التقنية والإمكانات اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية والشركات المُشغلة ذات العلاقة تماشيًا مع توجهات القيادة.