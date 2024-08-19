"متحدث التدريب التقني": عدد المتدربين والمتدربات يتجاوز 215 ألفاً بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

ولفت "العتيبي"؛ إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم مجموعة من التخصّصات النوعية التي يحتاج إليها سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة، منها 51 تخصصاً في الكليات التقنية للجنسين، و137 في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في مجالات عدة.