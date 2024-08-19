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"متحدث التدريب التقني": عدد المتدربين والمتدربات يتجاوز 215 ألفاً بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

"العتيبي": المؤسسة تقدّم مجموعة من التخصّصات النوعية التي يحتاج إليها سوق العمل الحالي والمستقبلي
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أكَّد متحدث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي؛ أن عدد المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وغيرها يتجاوز 215 ألف متدرب ومتدربة.

ولفت "العتيبي"؛ إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم مجموعة من التخصّصات النوعية التي يحتاج إليها سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة، منها 51 تخصصاً في الكليات التقنية للجنسين، و137 في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في مجالات عدة.

وتابع، من أبرز هذه التخصّصات تقنية شبكات الحاسب والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، إضافة إلى الضيافة والفندقة، والميكاترونيكس والأجهزة الطبية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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