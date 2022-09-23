"أمانة العاصمة المقدسة" تحتفل بيوم الوطن بالألعاب الشعبية وعروض الأطفال والليزر

وكانت الأمانة قد قامت بإجراء العديد من أعمال الزينة واللوحات المضيئة في شوارع وميادين ومداخل مكة المكرمة، وتشغيل (220) شاشة إلكترونية في جميع نواحي مكة، تحوي عبارات وطنية وتهنئة بهذه المناسبة الغالية.

وأُقيمت مساء الجمعة 23 سبتمبر الاحتفالات في موقعين .. الأول في حجز السيارات بالشرائع والثاني في حديقة بحرة العامة، وشملت فقراتها العديد من العروض، بدأت بالسلام الوطني وعروض للأطفال والأغاني الوطنية وميدلي اليوم الوطني ومدلي المنتخب السعودي وفقره الرسم على الوجه ، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية المتمثلة في المجرور والخبيتي والمزمار والمجس.