"أمانة العاصمة المقدسة" تحتفل بيوم الوطن بالألعاب الشعبية وعروض الأطفال والليزر

احتفلت أمانة العاصمة المقدسة بيوم الوطن الـ 92 بعدد من الفعاليات، استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وقد انطلقت الفعاليات مساء الخميس بفقرات متنوعة ومميزة أُقيمت في منطقة الشرائع واشتملت على العديد من عروض الليزر وميدلي وإضاءات وعدد من عروض الأطفال والألعاب الشعبية، ونالت على إعجاب وتفاعل كبير من الحضور.
وكانت الأمانة قد قامت بإجراء العديد من أعمال الزينة واللوحات المضيئة في شوارع وميادين ومداخل مكة المكرمة، وتشغيل (220) شاشة إلكترونية في جميع نواحي مكة، تحوي عبارات وطنية وتهنئة بهذه المناسبة الغالية.
وأُقيمت مساء الجمعة 23 سبتمبر الاحتفالات في موقعين .. الأول في حجز السيارات بالشرائع والثاني في حديقة بحرة العامة، وشملت فقراتها العديد من العروض، بدأت بالسلام الوطني وعروض للأطفال والأغاني الوطنية وميدلي اليوم الوطني ومدلي المنتخب السعودي وفقره الرسم على الوجه ، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية المتمثلة في المجرور والخبيتي والمزمار والمجس.
وكانت الاحتفالات قد أُقيمت، في أنحاء متفرقة كثيرة من مكة المكرمة روعي فيها التوزيع الجغرافي لتكون قريبة من وجود السكان في جميع الأحياء ..
فيما حرصت أمانة العاصمة المقدسة علي الاستعداد المبكر لإقامة احتفالات اليوم الوطني ولتقديم كل ما يرضي المواطنين والاحتفال بهذا اليوم العزيز على نفوسنا الذي وحد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، هذه البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية لتذكير الأجيال بالدور العظيم الذي قام به في بناء هذا الكيان الكبير وهذه الدولة المباركة.
وفي السياق ذاته نفذت أمانة العاصمة المقدسة مهرجانًا كبيرًا في حي النسيم (أبراج الراجحي) بعنوان "نحن الهمة " وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني ، وقد اشتمل على العديد من المعارض والمسابقات وعروض الأطفال والكبار ، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، ويستمر لمدة أربعة أيام من يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر وحتى يوم غد السبت.
ويأتي هذا المعرض في إطار الدور الريادي للأمانة في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليات الثقافية والاجتماعية، كما تهدف الأمانة من خلال هذا المعرض إلى أن يكون فرصة جيدة للفنانين والمبدعين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال ما يقدمونه من إبداعات ولوحات فنية أو أعمال فوتوغرافية تعكس التاريخ العريق للمملكة ..وتبرز أيضًا ما نعيش فيه من نمو وازدهار وتقدم في كل المجالات.
وقد شارك في المعرض أكثر من 50 فنانًا وفنانة من مختلف مناطق المملكة ومن الفنانين الكبار على مستوى الفن التشكيلي والتصوير..