وزير الدفاع يهنّئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى مثمنًا الجهود الكبيرة لخدمة الحجاج

وسأل الأمير خالد الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُعيد هذا اليوم المبارك على القيادة الرشيدة، وعلى هذه البلاد الطيبة، والأمتين العربية والإسلامية في أمن واستقرار وعز وازدهار، وأن ينصر حماة الوطن الأبطال، ويوفق المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، ويرحم شهداء الوطن، وأن يُيسّر للحجاج حجّهم ويتقبّل منهم ومن سائر المسلمين.