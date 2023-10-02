أمانة جدة تكرم المشاركين والداعمين في تنفيذ أكبر جدارية في العالم

وتندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة المبادرات التي تتبناها الأمانة، وهدَفَ تنفيذها إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، وتأكيد ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.