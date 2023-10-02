أمانة جدة تكرم المشاركين والداعمين في تنفيذ أكبر جدارية في العالم

كرمت أمانة محافظة جدة المشاركين من الجهات والمتطوعين المساهمين في تنفيذ أكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، والتي حققت رقمًا قياسيًا لعام 2023 بتسجيلها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وحضر التكريم وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده، وصاحبة المبادرة المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، وجرى خلال الحفل تقديم شهادات الشكر للجهات الداعمة والراعي الرسمي للمبادرة وجمعيات وعدد من المتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في تنفيذ الجدارية الأكبر من نوعها والتي أُستُخدم في تنفيذ الجدارية 400 ألف غطاء بلاستيكي على مساحة تصل إلى 383 مترًا مربعًا، فيما استغرق العمل عليها 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة.
وتندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة المبادرات التي تتبناها الأمانة، وهدَفَ تنفيذها إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، وتأكيد ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.