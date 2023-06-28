تجهيز 195 منتزهًا وحديقة لمهرجان "صيف الباحة أجمل"

وأشار إلى أن الأمانة وضعت خطة مكثفة للوقوف على جاهزية دور الإيواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للزوار، والقيام بجولات تفتيشية على مدار الساعة للرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمسالخ البلدية ومتابعة الأسعار، تضمنت 652 جولة على مدار أشهر الصيف، ونشرت عددًا كبيرًا من فِرَق النظافة بلغ عددها 1444 فرقة، مدعومة بأكثر من 354 آلية نظافة، لتكتمل بذلك منظومتها في الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة ونظافة البيئة المحيطة بالزوار والمتنزهين، ليستمتعوا بتجربة صيف فريدة ستظل محفورة في ذاكرة الجميع كبارًا وصغارًا.