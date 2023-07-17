لأعمال الصيانة.. إغلاق جسريْ تقاطع طريق الجبيل الظهران وشارع الملك خالد بالدمام

ولفتت في فيديو على حسابها بتويتر، إلى أن العمل سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 18 يوليو 2023م ولمدة 14 يومًا.