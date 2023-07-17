لأعمال الصيانة.. إغلاق جسريْ تقاطع طريق الجبيل الظهران وشارع الملك خالد بالدمام

أعلنت أمانة الشرقية -بالتعاون مع قيادة أمن الطرق وإدارة المرور بالمنطقة- عن إغلاق جسريْ تقاطع طريق الجبيل الظهران مع شارع الملك خالد بالدمام؛ تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة على مرحلتين.
وتشمل المرحلة الأولى إغلاقَ كامل الجسر القادم من مدينة الجبيل الظهران باتجاه شارع الملك خالد؛ على أن يكون الطريق البديل هو مسار الخدمة المؤدي إلى طريق الجبيل السريع ثم العودة من تقاطع شارع الملك فهد مع الطريق السريع.
وأوضحت الأمانة أن المرحلة الثانية سيتم خلالها إغلاق كامل الجسر القادم من شارع الملك خالد باتجاه الجبيل الظهران، والطريق البديل هو مسار الخدمة المؤدي إلى طريق الجبيل السريع ثم العودة من تقاطع شارع الملك سعود مع الطريق.
ولفتت في فيديو على حسابها بتويتر، إلى أن العمل سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 18 يوليو 2023م ولمدة 14 يومًا.