محليات

النيابة العامة: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين

وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات
النيابة العامة: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين
ذياب الشمري
ذياب الشمري

بيّنت النيابة العامة أن ‏العلامات التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، إمضاءات، حروف رموز وأرقام عناوين وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش أو طريقة تغليف عناصر تصويرية؛ أو أشكال أو لون أو مزيج من ذلك أو أية إشارة إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.

النيابة العامة

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