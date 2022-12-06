السديس يشكر القيادة على تعزيز الرؤية في مجال الموارد البشرية

وأكّد أن ولاة أمرنا -أيدهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- يسخّرون كل الطرق الممكنة ويذللون الصعاب أمام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في سبيل التطوير والريادة في كل المجالات دعماً منهم واستثماراً في الطاقات والمواهب التي يتميّز بها أبناء هذا البلد العظيم -حماه الله-.