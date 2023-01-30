تدشين 4 خدمات للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"

وأوضح أن الخدمات المدشنة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتطبيق "أبشر" للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.