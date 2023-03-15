محاولة هرب وحمل سلاح.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على شخصَيْن في القصيم بعد مشاجرة أثناء مناسبة رياضية ومحاولة أحدهما الاعتداء على أحد المنظمين.