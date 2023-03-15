محاولة هرب وحمل سلاح.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على شخصَيْن في القصيم بعد مشاجرة أثناء مناسبة رياضية ومحاولة أحدهما الاعتداء على أحد المنظمين.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن حاول الهرب من مركز أمني أثناء استيقافه وقام بإشهار سلاح ناري واستخدم لوحات مركبة أخرى.
وفي بيشة، تمّ القبض على مواطنَيْن بحوزتهما 20 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما.
ووفق فيديو الأمن العام على حسابه بتويتر، تمّ القبض على مواطن بحوزنه 56 قرصاً من مادة الأمفيتامين المخدر.
وفي عسير، تمّ القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 688 جم من مادة الحشيش المخدر و139 قرصاً من مادة الأمفيتامين المخدر.
وفي بارق، تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بالاعتداء على آخر وسلبه مبلغاً مالياً وبندقية هوائية.