44 ْمئوية.. "مكة المكرّمة وينبع" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في المدينة المنوّرة والعلا، و41 درجة في الدمام والأحساء، و40 ْمئوية في الخرج ووادي الدواسر والدهناء والصمان.