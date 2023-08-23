توقيع اتفاقية بين "موانئ" وميناء روتردام الدولي

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية عالميًّا، بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية، إلى جانب جهودها في دعم وتمكين قطاع النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية من خلال ما تقوم به من عمليات موثوقة وفعَّالة، وما تقدمه من بيئة آمنة ومستدامة، وما تسعى إليه لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائها لتعزيز الابتكار وتنمية القدرات الرائدة في موانئ المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور التقاء القارات الثلاث.