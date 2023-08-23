توقيع اتفاقية بين "موانئ" وميناء روتردام الدولي

وقّعت الهيئةُ العامة للموانئ "موانئ" وميناء روتردام، اليوم؛ اتفاقيةَ شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ الذكية والقدرات البشرية وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يُسهم في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وتعزيز الفرص والعلاقات التجارية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية عالميًّا، بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية، إلى جانب جهودها في دعم وتمكين قطاع النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية من خلال ما تقوم به من عمليات موثوقة وفعَّالة، وما تقدمه من بيئة آمنة ومستدامة، وما تسعى إليه لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائها لتعزيز الابتكار وتنمية القدرات الرائدة في موانئ المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور التقاء القارات الثلاث.
ووقّع الاتفاقيةَ رئيسُ الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لميناء روتردام بادوفاين سيمونز، وذلك بميناء جدة الإسلامي.
وتتناول الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون بين الطرفين تشمل التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، ودعم البيئة البحرية ومبادرة الموانئ الخضراء، بما يسهم في تطوير الأداء التشغيلي واللوجستي في الموانئ السعودية، وتمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي والإداري، كما تسهم الاتفاقية في تعظيم قيم العمل التكاملي بين "موانئ" وميناء روتردام بما يزيد من الاستثمار الأمثل للموقع الاستراتيجي الذي تحتلّه الموانئ السعودية، والإمكانيات الفائقة التي جعلتها المشغل الأهم بسوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة، وكذلك الاستفادة من خبرات ميناء روتردام التشغيلية، وما يملكه من معرفة واسعة فيما يتعلق بإدارة الموانئ وتطوير أعمالها وتخطيط استراتيجياتها.
يشار إلى أن "موانئ "وقّعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع ميناء أنتويرب الدولي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال زيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ وبناء القدرات البشرية والتحول الرقمي، وزيادة تنافسية الموانئ عالميًّا، وذلك ضمن إطار مبادراتها الهادفة إلى حوكمة أدائها المؤسسي، وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ بما يسهم في تحقيق التميز، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثماريًّا ولوجستيًّا.