هاتفيًّا.. ولي العهد يعزّي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران في وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقِيهما

أجرى صاحبُ السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر.
وأعرب سموّ ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.
فيما عبّر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة عن شكره لسموّ ولي العهد؛ على ما أبداه من مشاعر طيبة.
وقد أشاد سموّ ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطوّر على عدد من الأصعدة، مؤكّدين أهميةَ مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.