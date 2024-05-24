هاتفيًّا.. ولي العهد يعزّي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران في وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقِيهما

وأعرب سموّ ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.