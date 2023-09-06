"مدن" تحصد جائزة التميز الإقليمي في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"

وأضاف: "مدن" وظَّفت أفضل التطبيقات والأنظمة التقنية، ومنها "البوابة الجغرافية" التي تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام الرسوم البيانية والمقاييس وإظهارها على الخرائط الرقمية، إضافة إلى القيام بالعمليات المرتبطة بالإدارات ذات العلاقة وعكسها على أنظمة المعلومات الجغرافية وربطها بالبيانات الخاصة بالمدن الصناعية، كما تشمل عدة أنظمة هي: نظام "جيو مدن" والبوابة الهندسية والمتصفح البيئي، إضافة إلى نظام المدن الخاصة ولوحة المؤشرات الصناعية، وأيضاً المُستكشف، حيث يمتلك كل نظام خصائصه المتعددة التي تخدم الإدارات المعنية، فضلاً عن تكامل وربط البيانات بالأنظمة الأخرى.