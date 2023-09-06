"مدن" تحصد جائزة التميز الإقليمي في نظم المعلومات الجغرافية "GIS"

حصلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على جائزة التميز الإقليمي في مجال نظم المعلومات الجغرافية "GIS" من مؤتمر التجربة الرقمية للشرق الأوسط (Digital Experience show Middle East 2023) تقديراً لدورها المميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بطرق فريدة ومبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركة "مدن" في مؤتمر التجربة الرقمية للشرق الأوسط الذي استضافته مدينة الرياض في الفترة (5-6) سبتمبر 2023، بهدف اكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات الرقمية، وتبادل الخبرات وتعزيز التفكير المستقبلي وفق آخر المستجدات العالمية.
واستعرضت "مدن" خلال المؤتمر تجربتها الرقمية لتمكين الصناعة خلال جلسة نقاشية بعنوان "إعادة هندسة العمليات لتعزيز التوسع والتجربة" وجهود تطوير خارطة التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين الإنتاجية عبر توظيف أحدث التقنيات وتطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية؛ اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بخلق بيئة مدعومة بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية.
وقال مدير إدارة تقنية المعلومات في "مدن" المهندس محمد الناصر: "مدن" عملت على تأسيس منظومة رقمية مستدامة ساعدت تقدمها في تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر وتحقيق 77% في عام 2022م وذلك نتيجة للمبادرات والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز مساراتها باتجاه التحول الرقمي.
وأضاف: "مدن" وظَّفت أفضل التطبيقات والأنظمة التقنية، ومنها "البوابة الجغرافية" التي تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام الرسوم البيانية والمقاييس وإظهارها على الخرائط الرقمية، إضافة إلى القيام بالعمليات المرتبطة بالإدارات ذات العلاقة وعكسها على أنظمة المعلومات الجغرافية وربطها بالبيانات الخاصة بالمدن الصناعية، كما تشمل عدة أنظمة هي: نظام "جيو مدن" والبوابة الهندسية والمتصفح البيئي، إضافة إلى نظام المدن الخاصة ولوحة المؤشرات الصناعية، وأيضاً المُستكشف، حيث يمتلك كل نظام خصائصه المتعددة التي تخدم الإدارات المعنية، فضلاً عن تكامل وربط البيانات بالأنظمة الأخرى.
وأردف "الناصر": تسعى "مدن" إلى تحقيق المستهدفات الوطنية بتمكين المصانع من مواءمة مؤشرات التحول الرقمي، وتبنّي الثورة الصناعية الرابعة، عبر تقديم خدمات استشارية مجانية وبناء خطط تحول لـ100 مصنع؛ بهدف تأكيد أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، وتطبيق مبادئ التميّز التشغيلي بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما تُشارك بتقديم الدعم الكامل وتوفير المواقع التي تناسب برنامج "مصانع المستقبل" الذي يهدف إلى تحويل 4.000 مصنع في المملكة إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنياً.
يُذكر أن "مدن" تُقدم لشركائها 72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية إدراكًا منها بأهمية التحول الرقمي ودوره في تهيئة بيئة تُسهم في زيادة الطلب على المنتجات الصناعية واللوجستية وتعزيز القدرات التنافسية، ما يُسهم في تحسين جودة الوصول إلى الخدمات، وتبادل البيانات، وتطوير تجربة المستخدم لمواكبة الطلب العالي على الاستثمار في المدن الصناعية وتسهيل رحلة المستثمرين الوطنيين والأجانب في 36 مدينة صناعية تنتشر حول المملكة.