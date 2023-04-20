وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني المقرونة بخالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، سائلاً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب السعودي النبيل، وأن يديم على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - نعمة الأمن والأمان والتقدم والاستقرار، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.
وتفصيلاً، أثنى الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما تحقق لبلادنا الغالية في شهر رمضان المبارك من منجزات في كل الأعمال والبرامج التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم وتساهم في التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن الجهود الاستثنائية التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية تأتي تتويجاً للدعم والتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين ــ وفقهما الله ــ اللذين يقدمان الغالي والنفيس لتحقيق ما يتطلع له الجميع في داخل المملكة وخارجها.
وثمن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الرعاية الكريمة والدعم الذي حظيت به برامج وزارة الشؤون الإسلامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ التي نفذتها الوزارة في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك وساهمت في تفطير أكثر من مليون وأربع مئة ألف وتوزيع 635 طناً من التمور وأكثر من مليون نسخة من المصاحف الشريفة للمسلمين بالعالم، إلى جانب ما قامت به الوزارة من أعمال وبرامج دعوية وإرشادية لضيوف الرحمن وخدمة بيوت الله والعناية بها داخل المملكة وما توليه القيادة الكريمة لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف المجالات.
وجدد "آل الشيخ" التأكيد على أن هذه النجاحات تحققت بفضل الله ثم بفضل توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وبمتابعة دقيقة من سمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظه الله ــ، منوهاً إلى أن هذه البرامج تجسد الرعاية الأبوية من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين في العالم خلال شهر رمضان، واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس احتياجات المسلمين وتطلعاتهم ويتماشى مع رسالة المملكة السامية.
وسأل وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه الله أن يعيد رمضان على الأمتين العربية والإسلامية وهي ترفل بلباس العز والتمكين وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.