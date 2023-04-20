وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وتفصيلاً، أثنى الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما تحقق لبلادنا الغالية في شهر رمضان المبارك من منجزات في كل الأعمال والبرامج التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم وتساهم في التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن الجهود الاستثنائية التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة ومن بينها وزارة الشؤون الإسلامية تأتي تتويجاً للدعم والتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين ــ وفقهما الله ــ اللذين يقدمان الغالي والنفيس لتحقيق ما يتطلع له الجميع في داخل المملكة وخارجها.