الرياض.. بدء أعمال برنامج تطوير القيادات الحكومية في الحوسبة السحابية

بدأت اليوم المرحلة الأولى من برنامج تطوير القيادات الحكومية في الحوسبة السحابية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في أكاديميتها بمدينة الرياض بالتعاون مع جوجل كلاود لتطوير قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بالمملكة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكنهم من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي.