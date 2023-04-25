"التعاون الخليجي" يُعَزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم، خلال قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين.