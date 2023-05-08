بعد أقل من ساعة من إطلاق حملة مساعدة الأشقاء بالسودان.. التبرعات تتخطى الـ 300 ألف ريال

بلغ مجموع التبرعات عبر الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق حتى الآن أكثر من 304 آلاف، فيما وصل مجموع المتبرعين إلى 2502 شخصاً، وذلك عقب أقل من ساعة من إطلاق حملة مساعدة الشعب السوداني الشقيق.
يُشار إلى أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.
وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيراً إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصّص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعدّدة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم في السودان.