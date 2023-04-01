بالفيديو .. ماذا تعرف عن منافسة "التفريغ" بين قطيع الإبل؟

تتعدد المنافسات الشريفة عند ملاك الإبل قديماً وحديثاً، وتركز على "الطبع والسرعة والجمال"، ومنها ما يزال قائمًا حتى اليوم، ومنها ما قد اختفى بسبب توفر وسائل النقل وتنوع مصادر التغذية.