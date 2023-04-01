بالفيديو .. ماذا تعرف عن منافسة "التفريغ" بين قطيع الإبل؟

تتعدد المنافسات الشريفة عند ملاك الإبل قديماً وحديثاً، وتركز على "الطبع والسرعة والجمال"، ومنها ما يزال قائمًا حتى اليوم، ومنها ما قد اختفى بسبب توفر وسائل النقل وتنوع مصادر التغذية.
ومن بين تلك المنافسات "التفريغ" عند الإبل، حيث تتفاوت ناقة عن الأخرى في هذه الخاصية، وتعمل الناقة على حماية مالكها من تدافع قطيع الإبل الأخرى أثناء سحب الماء من البئر .
وخلال هذه المنافسة، يتم تدريب ناقة تتفرد بمواصفات مميزة في القوة والحماية والاستجابة لنداء وصوت مالكها، حيث يحتوي كل قطيع من الإبل على ناقة أو ناقتين فقط تمارس عملية "التفريغ"، بحيث تقف هذه الناقة سداً منيعاً لمالكها من تدافع الإبل أثناء استخراج الماء من البئر لسقيا القطيع.
وأثناء استخراج الماء من البئر؛ يقوم المالك بترديد أهازيج صوتية تسمى "العوبال أو الهوبال" يطرب معها قطيع الإبل وخاصة الإبل التي تقوم بعملية "التفريع".
ومع هذا الطرب؛ يقوم المالك بسكب الماء على الناقة التي تفردت بالتفريع كنوع من الحماس والثناء على حمايتها له .
ومع توفر صهاريج المياه وسهولة حصول الإبل على الماء بشكل يومي؛ اختفت هذه المنافسة بين أوساط مالك الإبل.
جدير بالذكر أن مسميات ومصطلحات بعض المنافسات والمسابقات في الإبل القديمة تختلف من منطقة لأخرى.